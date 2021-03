Kostenpflichtiger Inhalt: Bonner Bienen auf Paarungssuche : Bienenschwarm lässt sich in Tannenbusch nieder

Dass sich die heimischen Wildbienen im Bonner Stadtgebiet auf Partnersuche begeben, ist nichts Ungewöhnliches. Der Schwarm an der Schlesienstraße in Tannenbusch ist aber außergewöhnlich groß. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn So etwas hat der Bonner Imker Klaus Maresch noch nie gesehen: Eine riesige Kolonie Wildbienen hat sich an einem Hang an der Schlesienstraße in Tannenbusch niedergelassen. Die Insekten sind auf Paarungssuche.