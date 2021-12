Unterwegs mit dem Leihrad : Diese Bikesharing-Angebote gibt es in Bonn

Swapfiets ist der jüngste Anbieter von Leihrädern in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wer in Bonn ein Rad ausleihen will, kann zwischen vielen Anbietern wählen - dazu zählen Nextbike, Call a Bike und seit Kurzem auch Swapfiets. Was kosten sie und wie können Kunden sie ausleihen?



Von Abir Kassis

In neun europäischen Ländern ist Swapfiets bisher vertreten – neben Deutschland unter anderem in Italien, Spanien und Dänemark. Das markante blaue Vorderrad hat es dieses Jahr sogar zur Tour de France geschafft. Dort waren die Fahrer des Teams Jumbo-Visma bei einigen Etappen damit unterwegs.

Bonn ist eine von mehr als 20 deutschen Städten, in denen es die Räder der Niederländer gibt. Die Kunden können das Rad nicht nur wie sonst üblich leihen, sondern es auch mit nach Hause nehmen. 1000 Abonnenten zählt das Unternehmen laut einem Sprecher in Bonn. Anders als andere Anbieter halte es auch keine Flotte vor. Möchte ein Kunde ein Fahrrad und es ist in der Stadt gerade nicht am Lager, werde es von einem anderen Standort herangeschafft.

Weitere Angebote Auch Fahrradläden bieten Leihservice Neben den Leihrad-Angeboten von großen Unternehmen gibt es auch noch weitere kleinere Anbieter für Räder und E-Bikes, die sich über das Stadtgebiet verteilen. Diese betreiben den Service oft in Verbindung mit einem Fahrradgeschäft oder Tourismusbetrieb. Zu den Anbietern gehören etwa: Velo Wunderlich auf der Burbacher Straße (Kessenich) und FSHH in Kooperation mit dem Inselhotel. NatürlichRAD auf der Annaberger Straße (Bad Godesberg) hat einen Rennrad-Verleih. kas

Swapfiets bietet Mietfahrräder im Abo an

Die Kunden können zwischen vier Rädern wählen: einem robusten Hollandrad ohne Gangschaltung (ab 16,90 Euro monatlich), einem Modell mit sieben Gängen (ab 19,90 Euro) sowie zwei E-Bikes (ab 49,90 Euro). „Das E-Bike Power 1 ist derzeit in allen Städten am beliebtesten“, sagt der Sprecher am Telefon.

Das Angebot von Swapfiets beinhaltet auch den Service: Wer sich im Verbreitungsgebiet des Anbieters befindet und eine Panne hat, kann Swapfiets über die App kontaktieren und erhält innerhalb von 48 Stunden entweder eine kostenlose Reparatur oder ein funktionierendes Ersatzrad.

Einfach mal schnell ein Fahrrad ausleihen, für viele Bonner ist das längst Alltag. „Es ist super praktisch, wenn mal eine Bahn ausfällt oder der Bus verspätet ist – oder für eine spontane Fahrradtour mit Freunden“, sagt Jan Krause. Der Student nutzt das Angebot gerne zwischendurch. Auch Christina Bastian ist zufrieden mit dem Angebot. „Die Räder stehen an jeder Ecke – vor allem in der Innenstadt“, sagt sie. Seitdem ihr Trekking-Rad vor einigen Monaten in Bergisch Gladbach geklaut wurde, bevorzuge sie es, sich Fahrräder nur noch zu leihen. Dafür hat sie in Bonn die Wahl zwischen verschiedenen Anbietern.

Nextbike: Hunderte Mieträder stehen überall zur Verfügung

Deutschlands größtes Fahrradverleihsystem und der erste Anbieter, den es in Bonn gab, ist Nextbike. Das Unternehmen bietet gemeinsam mit den Stadtwerken seit 2018 ein Mietsystem an, das das gesamte Stadtgebiet umfasst.

Das sogenannte Free-Floating-System bietet den Nutzern viel Flexibilität: Die Räder müssen nach der Fahrt nicht an eine Mietstation zurückgebracht werden, sondern können an einer beliebigen Stelle im Geschäftsgebiet abgestellt werden.

Auch die Anmietung muss nicht an den Stationen erfolgen. Räder, die außerhalb der Stationen geparkt wurden, können direkt zur Weiterfahrt genutzt werden. Auf der Nextbike-App und der Bonnmobil-App finden Kunden die über ein Ortungssystem mit einer Übersicht zur Verfügung stehenden Fahrräder.

Die angebotenen 26-Zoll-Räder verfügen über eine Schließtechnologie mit einem fest in den Rahmen integrierten Schloss, das sich bei Mietbeginn automatisch öffnet. Bei der Rückgabe muss lediglich der Hebel heruntergedrückt werden, und die Miete ist somit beendet. Kunden können die Räder rund um die Uhr und das ganze Jahr über nutzen. Sie müssen sich lediglich vorab registrieren. Für die Nutzung der Räder in Bonn wird für alle Nextbike-Kunden bei der ersten Ausleihe eine Grundgebühr von drei Euro fällig. Danach wird das Konto automatisch für ein Jahr freigeschaltet. Pro angefangene 30 Minuten kostet der Service einen Euro. VRS-Abo-Kunden erhalten pro Tag 30 Freiminuten, die auf den Tag aufteilbar sind.

Radstationen bieten ein Einweg-Miet-System

Mit dem Einweg-Miet-System bieten die Radstationen in der Region einen weiteren Service an. Ab zehn Euro pro Tag können Kunden diverse Fahrräder ausleihen, unter anderem City- und Trekkingräder, Mountainbikes und E-Bikes. Die Fahrradparkhäuser der Radstationen an den Bahnhöfen in Bonn, Brühl, Köln, Kerpen/Horrem, Grevenbroich, Neuss und Düsseldorf bieten die Möglichkeit, das Fahrrad für eine beliebige Zeit sicher abzustellen.

Die Räder müssen nicht unbedingt dort zurückgegeben werden, wo der Kunde sie ausgeliehen hat. Andere Radstationen nehmen sie gegen einen geringen Aufpreis (vier bis acht Euro, je nach zurückgelegter Entfernung) auch an. Beim Werkstattservice der Radstationen können die Räder bei Bedarf repariert werden.

Call a Bike hat bundesweit 13.000 Leihräder

Call a Bike ist das bundesweite Bikesharing-Angebot der Deutschen Bahn. Mehr als 13 000 Leihräder bietet die Bahn für Kunden an ICE-Bahnhöfen in 80 Städten und Kommunen an. Nach erfolgreicher Registrierung in der Call-A-Bike-App lassen sich die Fahrräder durch einen QR-Code-Scan mit der App öffnen.

Die Bahn bietet ihren Kunden verschiedene Tarife ab zehn Cent pro Minute, in Kombination mit einer Bahncard wird es günstiger. Wer das Rad an einer beliebigen Straßenecke abstellen will, zahlt einen Euro extra.