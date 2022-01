Silvesternacht zum Jahreswechsel 2021/2022 : Erste Bilanz zeigt ruhige Silvesternacht in Bonn

Einsätze in der Silvesternacht in der Region : Polizei NRW meldet mehr Straftaten in der Silvesternacht Ein Todesfall in Hennef überschattet die Silvesternacht in der Region. Ein Brand in Menden blieb ohne Verletzte. Dennoch sei die Nacht insgesamt auffallend ruhig verlaufen. So die erste Bilanz der Einsatzkräfte.