Bilanz zu Rosenmontag in Bonn 13-Jährige von mehreren Gleichaltrigen attackiert und verletzt

In Begleitung ihres Vaters erstattet eine 13-Jährige am Abend des Rosenmontags Anzeige bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll sie von mehreren gleichaltrigen Mädchen mit Tritten und Schlagen angegriffen und verletzt worden sein. Die Tat ereignete sich zwischen 16 und 17 Uhr in Höhe eines Burger-Restaurants in der Nähe des Maximilian-Centers in der Bonner Innenstadt.