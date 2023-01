Am ehemaligen Knauber : Biohof Bursch ersetzt Obst Orth an Endenicher Feinkostmeile

Biohof Bursch eröffnet am 16. Januar ein Geschäft an der Feinkostmeile am Bauhaus, früher Knauber. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf der Feinkostmeile am ehemaligen Knauber, heute Bauhaus, steht ein Wechsel an: Ein Bornheimer Biohof übernimmt nach 30 Jahren den Obst- und Gemüsestand. Suppen und Milchprodukte kommen zusätzlich ins Sortiment.

Nach zwei Wochen Umbauzeit ist die Endenicher Feinkostmeile am Bauhaus, früher Knauber, wieder komplett. Der Bornheimer Biohof Bursch bringt nicht nur Obst und Gemüse mit, sondern auch Produkte aus Bäckerei und Hofladen. Eröffnung der neuen Filiale ist am Montag, 16. Januar. Vorgänger Obst Orth hatte den Stand zum 31. Dezember geschlossen.

Der Name Bursch ist in Bonn schon vom Ökomarkt am Münster und vom Godesberger Wochenmarkt bekannt. Laut Lothar Tolksdorf, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Biohofs, betreibt der Demeter-Betrieb insgesamt 16 Marktstände, auch in Köln und Leverkusen. Hofladen und Café öffnen montags bis samstags auf dem Biohof in Bornheim Waldorf.