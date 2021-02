Am Koblenzer Tor : Extinction Rebellion plant Blockade in Bonn

Extinction Rebellion plant Blockade in Bonn

Am Koblenzer Tor

Immer wieder halten Mitglieder von Extinction Rebellion Bonn Autofahrer am Koblenzer Tor auf, um für eine autofreie Innenstadt zu werben. Foto: Stefan Knopp

Bonn Erneut macht Extinction Rebellion in Bonn mit einer Blockade auf die Verkehrswende aufmerksam. Rund 30 Teilnehmer sind angekündigt.

Für Samstag hat die Bewegung Extinction Rebellion eine Demonstration zum Thema Verkehrswende in Bonn geplant. Gegen 12 Uhr wollen die rund 30 angekündigten Demonstranten nach Mitteilung der Polizei am Marktplatz starten und dann zur Ampelanlage am Koblenzer Tor ziehen.