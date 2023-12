Prozess vor dem Bonner Amtsgericht Akif Pirinçci wirft Richter Befangenheit vor

Der Bonner Autor und Blogger Akif Pirinçci musste sich am Mittwochnachmittag erneut vor Gericht verantworten. Volksverhetzung lautet der Vorwurf, den die Staatsanwälte dem als Autor des Katzenkrimis „Felidae“ in den 80er-Jahren bekannt gewordenen 64-Jährigen machen. Nach drei turbulenten Stunden wurde das Verfahren jedoch unterbrochen. Anwalt Mustafa Kaplan hatte den Antrag gestellt, den Amtsrichter wegen Befangenheit abzulehnen. Darüber muss nun ein Kollege entscheiden. Am 2. Januar soll der Prozess fortgesetzt werden.