Boarding Houses in Bonn Wo 60 Quadratmeter 3800 Euro Warmmiete kosten

Monatlich 3800 Euro warm für knapp 60 Quadratmeter: Solche Angebote gibt es in Bonn immer häufiger. Dabei handelt es sich nicht um langfristige Wohnungen, sondern Kurzzeitvermietungen, die sich an diejenigen richten, die schnell eine Bleibe benötigen. Die Stadt Bonn sieht das nicht als problematisch an. Unternehmen sind sogar froh, dass es sogenannte Boarding Houses gibt: In ihnen können Mitarbeiter vorläufig einziehen.