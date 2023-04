Auftakt des Projekts „Bönnsche Viertel“ Bonner diskutieren über das Stadtbild der Zukunft

Wie etwa mit Thomas Groß. Er wohnt in der Altstadt und pendelt mit dem Zug nach Köln. Die Parksituation in der Stadt sieht er kritisch: „Auch die Spielstraßen werden ständig zugeparkt.“ Er würde sich ein rigideres Parkmanagement wünschen und bringt als Lösungsansatz ein System wie in Offenburg ins Spiel, wo Gäste temporär Parkausweise erwerben können. So könne man besonders am Wochenende die Parksituation in der Stadt entspannen. Die Initiative, bei der Wirte für ihre Außengastronomie Parkplätze nutzen können, findet er großartig.