Polizei gibt Entwarnung : Bundesamt für Justiz in Bonn nach Bombendrohung evakuiert

Im früheren Auswärtigen Amt an der Adenauerallee arbeitet die Mehrzahl der Mitarbeiter des Bundesamtes für Justiz. Foto: Axel Vogel

Update Bonn Nach einem Hinweis auf einen explosiven Gegenstand ist das Bundesamt für Justiz an der Adenauerallee in Bonn am Morgen evakuiert worden. Die B9 war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Gefunden wurde letztlich nichts.



Die Bonner Polizei war am Dienstagmorgen mit zahlreichen Einsatzkräften an die Adenauerallee (B9) ausgerückt. Beim Bundesamt für Justiz war eine E-Mail eingegangen, in der auf einen explosiven Gegenstand hingewiesen wurde, der sich im Gebäude befinden soll, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden jedoch keine verdächtigen Gegenstände und gaben Entwarnung.

Die Polizei war gegen 8.45 Uhr alarmiert worden. Das Gebäude wurde evakuiert, die Mitarbeiter verließen die Räumlichkeiten. Die Polizei sperrte neben der B9 zwischen der zweiten Fährgasse und dem Bundeskanzlerplatz in beide Richtungen auch die Zugänge sowie das Rheinufer zwischen Erster Fährgasse und Tempelstraße. Anschließend durchsuchte die Polizei, auch mit Hilfe von Sprengstoffspürhunden, das Gebäude. Nachdem keine verdächtigen Gegenstände gefunden wurden, hob die Polizei die Sperrungen gegen 10.45 Uhr wieder auf.

Wer die E-Mail verschickt hat, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler überprüfen einen möglichen Zusammenhang zu ähnlichen Einsätzen. In den vergangenen Tagen sind bei verschiedenen Justizbehörden in NRW ähnliche Drohmails eingegangen. Verdächtige Gegenstände seien dort nicht gefunden worden.

