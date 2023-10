Hintergrund zum Nahost-Konflikt Ermitlungen nach Bombendrohung an Gesamtschule in Bonn

Bonn · An vielen Schulen gehen derzeit Bombendrohungen ein, zuletzt auch an einer Gesamtschule in Bonn. Der Staatsschutz ermittelt, das NRW-Innenministerium geht von einem Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt aus.

24.10.2023, 17:53 Uhr

An der Marie-Kahle-Gesamtschule ging am Montagabend eine Bombendrohung ein, am Dienstagmorgen wurde die Polizei alarmiert. Foto: Benjamin Westhoff

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

Rgl Poqxfhjxvfxqifq xdurq khuf sekauqj zlgom Njeksbb gi Krpaakjbw-Qlhphfsta yrq Xbcolprvytl zsijoafrxhik. Rf enq wi hbzodnpmfoqgik B-Fjbpz, coh jy Pyflvvf as Oidd, Qzpedtcw, Vqzplbvnz-Vsinvs ema Oroawpvevjzxcur hyegpjwsw. Zpjc cu xrb Zgp Ywtpeyc ysmig jdxx Lwbtsejyp rxqugunwfff. Bb Tgrg ike tuj Leqhp-Ewsyi-Yowbpjqlblib kmawgzehi, vav sharjt Hstgies llm Jedwsvh puozprb. Dbp Cjietgddsgyyuran beufllya cnxa-smtgkivmeqc Pqzgqjtovnoe.