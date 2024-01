Karnevalsparty im Telekom Dome Für Bonn steht Kopp 2024 gibt es noch wenige Restkarten

Neu in diesem Jahr sind LED-Armbänder, die an alle Besucher am Eingang verteilt werden. „In diesem Jahr ist besonders, dass das Publikum selbst die Lightshow sein wird“, sagt Veranstalter Wolfang Pütz. Die Leuchtbänder werden während den Auftritten vor Ort von der Technik gesteuert und können in verschiedenen Farben leuchten. Wichtig sei, dass alle Besucher ihre Bänder wieder beim Verlassen der Halle abgeben. Die Organisatoren stellen dafür Boxen an den Ausgängen bereit. „Außerhalb der Halle lässt sich mit den Bändern nichts mehr anfangen. Und wir wollen den Zuschauern auch an den anderen Tagen das Erlebnis ermöglichen“, erklärt Pütz.