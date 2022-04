Forderung nach attraktiverer Ausbildung : Bonner Kli­ni­ken fin­den kaum Nach­wuchs für freie Stellen

Pflegekräfte haben in den Jahren der Pandemie viel Applaus bekommen. Mit den Forderungen nach Entlastung stoßen sie bei den Arbeitgeberverbänden auf Widerstände. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Bon­ner Kran­ken­häu­ser fin­den kaum aus­ge­bil­de­te Pfle­ge­kräf­te für ih­re frei­en Stel­len. Die Pflegedirektorin der Johanniter-Kliniken sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, die Ausbildung attraktiver zu gestalten. Unterdessen kündigt Verdi Warnstreiks an der Uniklinik ab Dienstag an.