Comedy Dome in Bonn BonnLive veranstaltet großes Comedy-Event im Telekom Dome

Garantiert jeden Besucher zum Lachen bringen - nichts weniger ist der Anspruch von BonnLive an den Abend, der Veranstalter kündigt „eine einzigartige Mischung aus Humor und Gemeinschaftsgefühl“ an. Die Show soll vollständig in Gebärdensprache übersetzt werden. „Unser Ziel ist es, mit dem BonnLive Comedy Dome eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Besucher*innen willkommen und wertgeschätzt fühlen. Lachen verbindet – und das möchten wir an diesem Abend feiern“, erklärt Katharina Hetkämper, Geschäftsführerin von BonnLive.