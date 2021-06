Open-Air am Römerbad : Weitere Künstler und Lärmschutzkonzept für BonnLive vorgestellt

Querbeat tritt bei BonnLive auf. Foto: Stefan János Wágner

Bonn Bonn darf sich über weitere Künstler bei Open-Air-Konzerten von BonnLive freuen. Rund 3000 Gäste werden sollen zusammenkommen. Gedanken machen sich die Veranstalter über den Lärmschutz.

Im vergangenen Jahr stellten sie ein Konzept für 2000 Besucher in der Rheinaue auf die Beine, in diesem Jahr erwartet der BonnLive Kulturgarten auf der Wiese am Römerbad rund 3000 Gäste. Nachdem der Start coronabedingt um zwei Wochen verschoben werden musste, melden die Veranstalter, die Brüder Julian und Simon Reininger sowie Sandro Heinemann, dass die Inzidenzzahlen in Bonn so schnell sänken, dass die Besucher nun etwas näher zusammenrücken dürfen. „Mehr Gäste, mehr Spaß, mehr Künstler“, heißt es: Querbeat, Paul Van Dyk und Knossi, Die Atzen & Friends stehen nun ebenfalls auf der Bühne. Dazu feiert das Green Juice Festival ein kleines Gastspiel.

Und was ist mit dem Lärmschutz am Rande der Wohnbebauung? „Die Bühne beziehungsweise der Sound spielt Richtung Rhein, sodass der Schall von den umliegenden Anwohnern weg geht“, erklärt Julian Reininger dem GA. „Unser Lärmprognose hat ergeben, dass wir die vorgegebenen Werte trotz naher Anwohner einhalten können. Hinzu kommt, dass wir extra Technik gebucht haben, die die Ausbreitung des Schalls deutlich verringert. Und bei der Summe an Shows haben wir auch viel Theater und Comedy mit auf der Bühne, wo es vermutlich wirklich ruhig sein wird.“

Noch kurz vor dem endgültigen Start am 30. Juni konnte BonnLive zudem weitere Künstler für den Kulturgarten 2021 gewinnen. Die Neuzugänge werden von Querbeat, Paul Van Dyk sowie Knossi, Die Atzen & Friends angeführt. Darüber hinaus konnten Acts wie die Rammstein-Tribute-Band Völkerball, die deutsche Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth, das Berliner Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin, die Akustik-Pop-Band Liedfett und die Hardcore-Truppe Angerfist & Tha Playah verpflichtet werden. Abgerundet wird das Programm durch Lugatti & 9ine, Poetry Slam Im Untergrund sowie dem Green Juice Special. Das Festival in Neu-Vilich muss dieses Jahr bekanntlich wegen der Pandemie erneut aussetzen. Jetzt wollen die Veranstalter am 21. August mit Sondaschule, Rogers und Smile And Burn den Fans ein kleines Trostpflaster bieten. „Seit unserer Jugend veranstalten wir jährlich das Green Juice Festival. Dass wir aufgrund der Pandemie nun gleich zweimal aussetzen sollten, wollten wir nicht auf uns sitzen lassen. Aus diesem Grund werden wir voller Vorfreude eine völlig Corona-konforme Green-Juice-Party im Kulturgarten 2021 feiern“, so Simon Reininger, ebenfalls Geschäftsführer von BonnLive.

„Nach der Enttäuschung über die notwendige Verschiebung der Juni-Konzerte und der Absage des Public-Viewings sind wir umso erfreuter, das ohnehin vielfältige Programm des Kulturgartens 2021 mit weiteren fantastischen Künstler abrunden zu können“, sagt Julian Reininger, Geschäftsführer von BonnLive, voller Vorfreude auf den bald beginnenden Bonner Kulturgarten-Sommer. Zudem dürfen nun – wie schon 2020 – noch mehr Besucher in eine Liegestuhl-Parzelle oder an einen Biertisch.

„Unser Hygienekonzept 2020 in der Rheinaue war perfekt. Vor einer halb leeren Wiese zu spielen, hätte nur halb so viel Spaß gebracht“, betont Sandro Heinemann, ebenfalls Geschäftsführer von BonnLive. Dank der weiter sinkenden Corona-Inzidenzen und der Genehmigung der Stadt Bonn ist es nun möglich, zehn Liegestühle in einer Parzelle aufzustellen. Eine Bierbank-Garnitur dürfen sich bis zu acht Personen teilen. Insgesamt ist also für etwas mehr als 3000 Besucher geplant.

Im Vorfeld des Kulturgartens findet zwischen dem 18. und 27. Juni wie geplant das Telekom Open Air statt. Unter anderem mit dem Beethoven Orchester Bonn, Räuber, 257ers, Razz und weiteren Gästen.