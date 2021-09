Neues Konzept : 150 zusätzliche Tonnen gegen die Müllflut in Bonn

Bonn Durch liegengelassenen Müll etwa im Hofgarten oder am Rheinufer steigt der Reinigungsaufwand in Bonn. Bonnorange hat nun ein neues Konzept entwickelt. Unter anderem sollen zusätzliche Tonnen gegen die Müllflut helfen.

Dieses Littering, also achtlos liegengelassener Müll, ist für Bonnorange ein Ausdruck der Mediterranisierung – der Reinigungsaufwand steige stetig, sagt Sprecher Jérôme Lefèvre. „Besonders betroffen sind die Orte, wo sich viele Menschen aufhalten, also zum Beispiel am Rheinufer, in der Rheinaue, am Alten Zoll oder im Hofgarten.“ So habe Bonnorange nun das Konzept der „bedarfsgerechten Reinigung“ entwickelt. Das bedeutet, dass die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter gezielt an stark verschmutzten Orten reinigen und so die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Betriebs steigern, so Lefèvre.