Ursache auf der Bornheimer Straße Immer wieder kommt es in Bonn zu Straßeneinbrüchen

Bonn · Die abgesackte Fahrbahn an der Bornheimer Straße auf Höhe der Viktoriabrücke ist kein Einzelfall. Immer wieder brechen in den vergangenen Monaten in Bonn Straßenteile ein. Das Tiefbauamt erklärt, wie es dazu kommen kann und wann auch Privatpersonen für Schäden haften.

21.03.2024 , 16:00 Uhr

Auf der Bornheimer Straße ist es auf Höhe der Viktoriabrücke zum Absacken der Straße gekommen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Bähr und Jonas Dirker