Umleitungen in Richtung Innenstadt : Stadt Bonn stellt Einbahnregelung an Bornheimer Straße scharf

Ab der Ellerstraße dürfen Autos und Radfahrer nicht mehr über die Bornheimer Straße in die Stadt fahren. Umleitungen sind ausgeschildert. Foto: Philipp Königs

Bonn Die Stadt berichtet von vereinzelten Staus im morgendlichen Berufsverkehr wegen der Einbahnregelung an der Bornheimer Straße. Die Grünphase an der Viktoriabrücke hat das Tiefbauamt verkürzt. Die Verwaltung will die Auswirkungen in den nächsten Tagen beobachten.