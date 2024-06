Fahrradparkhaus in Beuel Zu kleine Fahrradboxen stellen Beuelerin vor Probleme

Der Plan war gut. Anja Wilsch hatte Karten für ein Brings-Konzert im Kölner Tanzbrunnen. Mehr Räder, mehr ÖPNV, weniger Autos: eine gute Sache, findet die 53-Jährige. Also beschloss sie, von Pützchen, wo sie wohnt, mit dem Rad zum Beueler Bahnhof zu fahren, um dort in den Zug nach Köln zu steigen. Hatte sie noch nie gemacht, aber schließlich vom neuen Fahrradparkhaus am Bahnhof gehört, in dem sie ihr Rad sicher abstellen konnte. Nur so einfach war es dann doch nicht.