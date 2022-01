Bonner Weststadt : Feuerwehr löscht Brand auf altem Schlachthof-Gelände

Am Mittwoch war die Feuerwehr auf dem alten Schlachthof-Gelände in der Bonner Weststadt im Einsatz. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Auf dem alten Schlachthof-Gelände in der Bonner Weststadt ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Es brannte laut Angaben der Feuerwehr an zwei Stellen. Schülerinnen hatten die Einsatzkräfte gerufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf den ehemaligen Schlachthof-Gelände in der Bonner Weststadt ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Es habe an zwei Stellen gebrannt, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Demnach entdeckten drei Schülerinnen an verschiedenen Orten des Geländes aufziehenden Rauch und riefen die Einsatzkräfte.

An einer Stelle im hinteren Teil des Gelände brannte den Angaben zufolge ein Stapel Holzfaserplatten. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, es wurden keine Menschen angetroffen.

(ga)