Einsatz in Bonn : Drei Männer bei Brand im Alten Schlachthof gerettet

Einsatz in Bonn

Bei einem Brand im alten Schlachthof in Bonn hat die Feuerwehr drei Männer gerettet. Foto: Matthias Kehrein

Bei einem Kellerbrand im Gebäude des Alten Schlachthofs in Bonn hat die Feuerwehr am Sonntag drei Menschen gerettet. Bei den Männern bestand zunächst der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte.