Einsatz in der Nordstadt : Bonner Feuerwehr rückt zu Brand in Autohaus aus

Die Bonner Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Einsatz in einem Autohaus in der Nordstadt ausgerückt. Foto: Petra Reuter

Bonn Die Bonner Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Autohaus in der Nordstadt ausgerückt. In einem Lager war ein Feuer ausgebrochen. Die Vorgebirgsstraße ist gesperrt worden.



Die Feuerwehr ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr zu einem Brand in einem Autohaus an der Vorgebirgsstraße in der Bonner Nordstadt ausgerückt. In einem Lagerbereich war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen, sagte Eric Lambertz, Einsatzleiter der Feuerwehr. Eine automatische Brandmeldeanlage hatte die Feuerwehr alarmiert.

Bei Eintreffen der Wehrleute stellten diese eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäudeteil fest. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und verhinderten unter anderem durch mobile Rauchverschlüsse, dass sich der Rauch in weiteren Teilen des Gebäudes ausbreiten konnte. Zuvor war schon die Sprinkleranlage ausgelöst worden und verhinderte nach Angaben des Einsatzleiters, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

Die Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes noch im Autohaus befanden, hatten sich im Foyer gesammelt. Eine Gefahr bestand für sie der Feuerwehr zufolge nicht. Der betroffene Bereich ist stark verraucht, die genaue Schadenshöhe ist unklar. Die Vorgebirgsstraße ist gesperrt worden.

