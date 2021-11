Brand im vierten Stock in der Römerstraße : Großeinsatz für die Feuerwehr in Bonn-Castell

Die Feuerwehr Bonn rückte Freitag kurz nach Mitternacht wegen eines Wohnungsbrandes zu einem Großeinsatz in die Römerstraße in Bonn-Castell aus. Foto: Ralf Klodt

Bonn In der Nacht zu Freitag ist die Bonner Feuerwehr in den Ortsteil Castell ausgerückt. Grund dafür war der Brand einer Wohnung in einem fünfgeschossigen Wohnhaus. Eine Person musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr Bonn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem fünfgeschossigen Wohnhaus im Bonner Ortsteil Castell aus. Kurz nach Mitternacht hatten mehrere Anwohner in der Römerstraße eine starke Rauchentwicklung in dem Wohnhaus gemeldet. Der Grund war ein Brand in einer Wohnung auf der vierten Etage, der drohte auf andere Wohnungen überzugreifen.

Die Einsatzkräfte evakuierten daraufhin das Gebäude. Mehrere Personen hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits über das Treppenhaus ins Freie begeben. Weil es Hinweise darauf gab, dass sich eine vermisste Person noch in der Wohnung befindet, suchten die Einsatzkräfte zunächst nach dem Bewohner. Diese Vermutung bestätigte sich jedoch nicht.

Parallel zu der Evakuierung des Wohngebäudes nahmen die Kräfte der Feuerwehr die umfangreichen Löscharbeiten über das Treppenhaus und über die Außenfassade vor. 27 Bewohner wurden von der Feuerwehr in einem Bus der Stadtwerke in Sicherheit gebracht. Die meisten von ihnen kamen laut Einsatzleitung anschließend bei Angehörigen unter. Zwei Personen wurden in einer vorübergehenden Unterkunft untergebracht. Nur eine Person wurde von den Rettungskräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren.

(ga)