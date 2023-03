Brand in Geschäftshaus Feuerwehr rückte zu Brand am Markt in Bonn aus

Mit mehreren Fahrzeugen ist die Bonner Feuerwehr gegen 9.30 Uhr am Montagvormittag in die Innenstadt ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr war im Untergeschoss eines Gebäudes am Markt ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sei ein technischer Defekt in dem betroffenen Büro Auslöser des Brandes gewesen. „Es hat im Kellerraum im Haus Nummer 13 gebrannt“, bestätigt Dennis Zimmermann, der Einsatzleiter vor Ort. Daraufhin sei die Brandmeldeanlage angesprungen. „Die Sprinkleranlage hat ausgelöst und den Kleinbrand gelöscht“, so Zimmermann.