Feuerwehreinsatz in Bonn Ein Verletzter bei Brand in Müllverbrennungsanlage in der Weststadt

Bonn · In der Bonner Weststadt sind in einem Entsorgungsunternehmen am Donnerstagmittag Papierballen in Brand geraten. Nach GA-Informationen kam eine Person dabei zu Schaden.

15.06.2023, 13:18 Uhr

Ein Mensch wurde bei einem Brand in Bonn verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska





Beim Entsorgungsunternehmen Remondis in der Bonner Weststadt sind am Donnerstagmittag Papierballen in Brand geraten. Nach GA-Informationen soll eine Person dabei verletzt worden sein. Weitere Informationen folgen.

(ga)