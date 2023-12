Straße gesperrt Brand in Bonner Studentenwohnheim löst Feuerwehreinsatz aus

Bonn · Ein Brand in einem Studentenwohnheim in der Quantiusstraße in Bonn hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Straße zwischen der Meckenheimer Allee und Poppelsdorfer Allee ist gesperrt worden.

10.12.2023 , 15:48 Uhr

Brand Quantiusstraße Studentenwohnheim Bonn: Die Feuerwehr Bonn befindet sich am Einsatzort. Foto: Petra Reuter





Von Emre Koc