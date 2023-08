Nach Brandstiftung Sanierung der abgebrannten Sporthalle in Tannenbusch ist fast fertig

„Ein von der Versicherung beauftragter Generalunternehmer, ein Sachverständigenbüro und das SGB arbeiteten für die Planung und Durchführung des Wiederaufbaus Hand in Hand, unterstützt durch das Sport- und Bäderamt, das Schulamt und die Schule selbst“, teilt Bonns Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann mit. „Auch das Bauordnungsamt der Stadt Bonn war beteiligt, da durch die gravierenden Schäden an den beiden Stahlbetonträgern und dem damit verbundenen Eingriff in die Statik des Gebäudes auf Basis eines entsprechenden Bauantrages eine Baugenehmigung erteilt werden musste.“