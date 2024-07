Brassertufer in Bonn Ursache für Überschwemmung des Rheinufers steht fest

Das Brassertufer in Bonn ist am Dienstagabend wegen einer Überlastung des Kanals durch den starken Niederschlag überflutet worden. Das teilte die Stadt Bonn am Mittwoch über das Presseamt mit. Der Bereich vor der Ersten Fährgasse war wegen der Überflutung zeitweise für die Durchfahrt gesperrt worden. Das Problem sei nun beseitigt, „der Rückstau ist inzwischen abgelaufen“, teilte das Presseamt mit. Die Absperrung wurde am Mittwochnachmittag abgebaut. Doch die Stadt Bonn rechnet damit, dass weitere Maßnahmen am Kanal notwendig sein werden.