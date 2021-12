Brand an der Römerstraße : Brennender Adventskranz ruft Bonner Feuerwehr auf den Plan

Ein Adventskranz hat am Sonntag ein Feuer ausgelöst. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Das hätte schlimm ausgehen können: Ein brennender Adventskranz hat am Sonntagmittag in einer Wohnung in Bonn-Graurheindorf eine Gardine in Brand gesetzt. Ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden.



In einer Wohnung in Bonn-Graurheindorf hat am Sonntagmittag ein Adventskranz gebrannt und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Nachbarin an der Römerstraße hatte gegen 13.45 Uhr gemeldet, dass es im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses brennen würde, teilt die Feuerwehr mit. Sie habe kurzzeitig eine Gardine brennen sehen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stieg leichter Qualm aus einem Fenster. Die Wehrleute stellten fest, dass ein Adventskranz in Brand geraten war und die Gardine in Brand setzte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer an der Fensterbank. Durch das Feuer wurde das Küchenfenster beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wie Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Die Feuerwehr geht davon aus, dass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gegenstände „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem ausgedehnten Zimmerbrand geführt“ hätte, so Einsatzleiter Manuel Schönen.

