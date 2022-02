Feuerwehr im Einsatz : Brennender Pkw führt zu Stau auf der A565 bei Bonn

Auf der A565 kommt es aufgrund eines Feuerwehreinsatzes zu Verkehrsbehinderungen. Foto: Petra Reuter

Bonn Auf der A565 in Höhe Bonn-Hardtberg ist am Freitagvormittag ein Auto in Brand geraten. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Meckenheim.



Die Bonner Feuerwehr ist am Freitagvormittag zur Autobahn 565 ausgerückt. In Höhe der Anschlussstelle Hardtberg brannte ein Pkw auf dem Standstreifen, wie die Feuerwehr mitteilte. Bis zum Abtransport des mittlerweile gelöschten Fahrzeuges ist mit Verkehrsbehinderungen in Richtung Meckenheim zu rechnen.