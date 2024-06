Poppelsdorfer Unterführung Bonner Brennpunkt durch simple Lösung entschärft

„Die neuen Bänke sind gut, oder?“, fragt Sebastian Jendrek, Streetworker des Vereins für Gefährdetenhilfe (VfG) in die kleine Runde aus Szeneangehörigen, die sich am Morgen auf dem Hügel oberhalb der Poppelsdorfer Allee versammelt hat. „Tip Top“, antwortet ein Mann. „Wir müssen nicht mehr in dem Durchgang sitzen und nerven keine Leute mehr. Und die Leute nerven uns nicht mehr“, sagt eine anderer.