Britta Eiberger aus Bonn Molekulargenetikerin arbeitet in ihrer Freizeit als Familienfotografin

Kugelrund und pure Lebensfreude. Alles Glück der Erde scheint sich in dieser unübersehbaren Wölbung zu vereinen. „Gibt es etwas Schöneres als einen dicken Babybauch?“, fragt Britta Eiberger und stöbert lächelnd in ihrem Bildarchiv. Die promovierte Molekulargenetikerin und begeisterte Fotografin hat zwar selbst dreimal eine dicke Kugel vor sich hergeschoben. „Aber meinen eigenen Bauch habe ich tatsächlich nur in der letzten Schwangerschaft fotografieren lassen. Schade“, sagt sie rückblickend. Auch bei ihren beiden älteren Kindern hätte sie diese einzigartige Zeit in gefühlvollen Bildern festhalten sollen. „Damals habe ich einfach nicht daran gedacht“, erzählt Eiberger.