Gefesselt und geknebelt : Brüder überfallen und rauben Bonnerin in ihrer Wohnung aus

Bonn Ein Brüderpaar steht seit Dienstag wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht. Einer der beiden soll eine Frau geschlagen, gefesselt und mit einem Schal geknebelt haben.

Vor dem Bonner Landgericht muss sich seit Dienstagmorgen ein Brüderpaar verantworten: Die beiden 34 und 37 Jahre alten Männer sollen am 2. Oktober vergangenen Jahres eine 59-jährige Frau in ihrer Bonner Wohnung überfallen und ausgeraubt haben. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen besonders schweren Raub und gefährliche Körperverletzung.

Offenbar hatte der 34-Jährige bei seinem Opfer geklingelt, und die Frau hatte ihm auch nach dem Hinweis, er wolle mit ihr über den Bekannten sprechen, die Haustüre geöffnet. Vor der Wohnung im ersten Stock steckte er dann seinen Fuß in den Türspalt und verschaffte sich so Zugang.

Die Beute fiel allerdings deutlich geringer aus, als erhofft: Gerade mal 246 Euro fand der Räuber in einer Schmuckkassette und in einem rosa Sparschwein. So ließ der Eindringling auch noch Schmuck mitgehen. Den hatte er teilweise ebenfalls in der Kassette gefunden, zudem streifte er der wehrlosen Frau aber auch noch drei Ringe vom Finger und nahm ihr eine Goldkette mit Medaillon vom Hals.