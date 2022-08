Uranin im Wasser : Umweltaktivisten färben Bonner Brunnenwasser grün

Umweltaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Mittwoch das Wasser in mehreren Brunnen in Bonn giftgrün eingefärbt. Foto: Meike Böschemeyyer

Neongrün schillert das Wasser in mehreren Bonner Brunnen am Mittwochvormittag. Mit der Aktion wollen die Aktivisten von Extinction Rebellion „nicht grüne“ Energieträger kritisieren. Nun ermittelt die Polizei.

In mehreren Brunnen in der Bonner Innenstadt leuchtete das Wasser am Mittwochvormittag knallgrün. Wie Robert Scholten, Sprecher der Polizei Bonn, auf Anfrage bestätigt, wurde bislang grünes Wasser in den Brunnen am Kaiserplatz, am Friedensplatz sowie In der Sürst gemeldet.

Hinter der Aktion stehen Umweltaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion. Darauf deutet unter anderem ein Schreiben hin, das an den Brunnen gefunden wurde. Per E-Mail haben sich die Umweltaktivisten zudem an unsere Redaktion gewandt und sich zu der Aktion bekannt. “Umweltaktivist:innen haben am frühen Morgen in mehreren Städten das Wasser in öffentlichen Fontänen grün eingefärbt. Auf dem Boden vor den Fontänen stand jeweils in großen Buchstaben ‚L N G – Leider Nicht Grün’“, heißt es von Seiten der Aktivisten. Neben den Brunnen in Bonn haben die Aktivisten eigenen Angaben zufolge auch Brunnen in Hamburg, Berlin, München und Essen grün eingefärbt.