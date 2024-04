Buch über den Nordfriedhof in Bonn Den Geschichten der Toten auf der Spur

Kaum hält Georg Schwedt sein neues Buch in den Händen, ist er mit seinen Gedanken bereits bei seinem nächsten Projekt. So wird noch in diesem Jahr ein Buch über alle Bonner Brunnen erscheinen. Parallel arbeitet er schon an einem weiteren Werk. Darin wird er sich mit dem Rheinauensee und der Wasserqualität beschäftigen. „Da kommt dann eben wieder der Chemiker in mir durch“, sagt er lachend.