Ehemalige englische Telefonzelle : Bücherschrank an der Adenauerallee in Bonn wird saniert

Die rote Telefonzelle an der Adenauerallee soll nun saniert werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der begehbare Bücherschrank in der englischen Telefonzelle an der Adenauerallee in Bonn soll mit ei­ner För­de­rung aus der Be­zirks­ver­tre­tung Bonn sa­niert wer­den. Es gibt ei­nen Zu­schuss von 7500 Eu­ro.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Barth

Der Bü­cher­schrank in der al­ten eng­li­schen Te­le­fon­zel­le an der Ade­nau­er­al­lee soll mit ei­ner För­de­rung aus der Be­zirks­ver­tre­tung Bonn sa­niert wer­den. Das Gre­mi­um hat da­zu in sei­ner letz­ten Sit­zung 2021 ei­nen Zu­schuss von 7500 Eu­ro aus ih­rem „Feu­er­wehrtopf“ be­schlos­sen.