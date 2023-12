Musikerviertel in Bonn Sechs Radbügel ersetzen vier Autoparkplätze

In der Richard-Wagner-Straße hat die Stadt auf wenigstens vier früheren Autoparkplätzen sechs Radabstellbügel in der Asphaltdecke installiert und damit Platz für zwölf Räder geschaffen. Sehr zur Freude von Liz Miller, die eine Straße weiter wohnt. „Wir haben hier ja nicht viele Parkplätze für Räder und in unserem Haus gibt es keinen Fahrradkeller.“ Sehr zum Missfallen allerdings von Roger Weller, der nicht nur auf den Wegfall der Pkw-Plätze verweist, sondern auch auf die, wie er meint, „platzvernichtende“ Art und Weise der Anordnung. Die Bügel sind nämlich so eingelassen, dass sie parallel zum Bürgersteig stehen. Schräg angebracht wären mehr Bügel und damit mehr Stellplätze für Fahrräder entstanden, meint Weller.