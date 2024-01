Auf dem Marktplatz Bündnis gegen Rassismus ruft zu Demo in Bonn auf

Nach Protesten gegen Rechts in Berlin und Leipzig sowie am Dienstagabend in Köln, wo der Polizei zufolge zunächst nur 1000 Demonstranten angemeldet waren, am Ende jedoch rund 30.000 Menschen teilnahmen, haben Initiatoren unter dem Motto „Bündnis gegen Rassismus“ jetzt auch in Bonn eine Demonstration angemeldet. Sie ist für diesen Sonntag ab 14 Uhr auf dem Marktplatz geplant. Auslöser für die Demonstrationen waren die kürzlich veröffentlichen Recherchen über ein Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern mit Rechtsextremen in Potsdam.