Parken in Südstadt und Weststadt : Bürger können bei Parkraumkonzepten mitreden

Bonn Bürgerveranstaltungen sollen wieder als Begegnung stattfinden. Die Stadt soll nach Wunsch des Verkehrsausschusses Supermärkte und Parkhausbetreiber in die geplanten Konzepte einbinden.

CDU: Konzepte überarbeiten

In der Nord- und Südstadt soll es bald eine Parkraumbewirtschaftung geben. Nach dem Kalkül des Gutachterbüros soll dies zu mehr freien Parkplätzen in Bonn führen. Doch es steckt auch noch ein anderer Plan dahinter, so unser Autor.

Zunächst will die Verwaltung in diesem Jahr das Parkkonzept für die Nordstadt umsetzen, gefolgt von Süd- und Weststadt bis spätestens Anfang des kommenden Jahres. Endenich hingegen will die Stadt erst in den Jahren 2025 bis 2028 in Angriff nehmen. So steht es zumindest in einer Prioritätenliste zur gesamtstädtischen Parkraumstrategie, die der Stadtrat im Februar 2022 gegen die Stimmen von CDU, BBB, FDP und AfD beschlossen hatte.