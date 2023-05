Diskussion um Betriebsausflug Bonner Bürgeramt bleibt an diesem Montag geschlossen

Unterschiedliche Reaktionen kommen aus den Ratsfraktionen zur Ankündigung der Stadtverwaltung, dass am Montag das Bürgeramt wegen eines Betriebsausflugs geschlossen sei. Vorige Woche hatten massive IT-Probleme dafür gesorgt, dass zahlreiche Bürger trotz Termins nicht bedient wurden oder stundenlange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten. Auch in der Vergangenheit stand das Dienstleistungszentrum häufig in der Kritik.