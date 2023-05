Diskussion um Schließung des Bürgeramts Termin für Betriebsausflug steht schon lange fest

Wie viele Termine im Zuge der jüngsten IT-Probleme ausgefallen oder verschoben werden musste, kann die Stadt nicht sagen. Bürgeramtschef Ralf Bockshecker zufolge werden dazu keine Zahlen erfasst, weil die Koordinierung und Verlegung über unterschiedliche Kanäle erfolgt. Die Verlegung habe in erster Linie zu erhöhten Wartezeiten geführt, „da zusätzliche Termine bereitgestellt wurden, um die ausgefallenen Termine kurzfristig zu kompensieren. Mittlerweile seien die IT-Probleme behoben, so der Amtsleiter. Die Wartezeiten für neue, per Internet zur Verfügung gestellte Termine betrage derzeit in den Außenstellen etwa vier Wochen, im Hauptdienstleistungszentrum im Stadthaus etwa acht Wochen. Derzeit seien Termine bis Ende des Jahres planbar. Der für Montag geplante Betriebsausflug steht schon seit mehreren Monaten fest. Eine Verschiebung aufs Wochenende, so Stadtdirektor und Personaldezernent Wolfgang Fuchs, wäre ein Eingriff in die Freizeit der Beschäftigten.