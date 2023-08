469 neue Posten Stadt Bonn will Bürohaus für 1,3 Millionen Euro mieten

Bonn · Die Kommune weiß nicht mehr, wo sie ihr zusätzlich beschlossenes Personal unterbringen soll. In Bad Godesberg will sie jetzt einen Mietvertrag über zehn Jahre abschließen. Und vorher noch viel Geld in die Immobilie stecken.

31.08.2023, 05:00 Uhr

Im „Lindeblock“ an der Moltkestraße in Bad Godesberg ist bereits die Bezirksbibliothekuntergebracht. Foto: Benjamin Westhoff

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

