Bußgeld von 150 Euro droht : Bundespolizei kontrolliert Maskenpflicht am Bonner Hauptbahnhof

Bonn In Bonn kontrollieren Beamte der Bundespolizei seit dem Mittag die Einhaltung der Maskenpflicht. Fahrgäste reagieren zustimmend.

Regina, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, war zu einem Besuch in Bonn und fahrt wieder zurück nach Berlin. „Ich finde die Kontrollen richtig“, sagt die 70-Jährige. Der Maskenpflicht steht sie positiv gegenüber. „Das ist gut so. Also zumindest, wo es eng ist wie in den Zügen.“ Auch die 150 Euro als Bußgeld sieht sie als angemessen an. „Wenn es finanziell nicht weh tut, dann nehmen die Menschen es nicht ernst genug.“ In Berlin seien es nur 50 Euro. „Das könnte ruhig so teuer werden, wie in NRW.“