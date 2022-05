Nach vier Jahren Pause : Bundespräsident lädt in die Villa Hammerschmidt ein

Bonn Vier Jahre war Pause, jetzt öffnet die Villa Hammerschmidt wieder ihre Türen für Besucher. Das Bundespräsidialamt arbeitet noch am Ticketsystem, damit der Ansturm nicht zu groß wird.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt ein: Am Samstag, 18. Juni, ist von 12 bis 19 Uhr Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt. Statt nur Zaungast am Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten zu sein, können Besucher Räume und Park erkunden. „Der Bundespräsident wird am Nachmittag anwesend sein und die Gäste begrüßen“, kündigt das Bundespräsidialamt an.