Feierstunde an historischer Stätte Bundesrat feiert in Bonn seinen 75. Geburtstag

Mit einem großen Festakt an historischer Stätte in Bonn hat der Bundesrat am Samstag an seine Gründung vor 75 Jahren erinnert. Die Ländervertreter trafen sich im Bundesratssaal, also genau dort, wo am 7. September 1949 die erste Sitzung stattfand. Zur Feier des Tages waren auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der französische Senatspräsident Gérard Larcher, protokollarisch die Nummer zwei in Frankreich, in die Bundesstadt gekommen.