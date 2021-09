Bonner Bundestagskandidat Ilja Bergen im Porträt : Der Richtungswechsel beginnt am Frankenbad

Der Plan

Ich habe nur ein Ziel. Das ist mir jedoch umso wichtiger. Mein Ziel ist es, in einem Land zu leben, in dem niemand in Armut leben muss, es eine gleichberechtigte Teilhabe für alle gibt und in dem Lebensleistung und Arbeit anständig honoriert wird. Die Welt ist jedoch kein Wunschkonzert und etwas konkreter will ich schon werden. Ich trete als Direktkandidat an, um die Wählerinnen und Wähler um die Zweitstimme für die Linke zu bitten.

Einkommen und Vermögen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt. Während die oberen zehn Prozent über mehr als zwei Drittel aller Nettovermögen verfügen, schuften über 20 Prozent der Bevölkerung zu einem Niedriglohn. Allein in Bonn arbeiten über 14.000 Menschen Vollzeit zu einen Niedriglohn. Immer mehr Menschen fühlen sich abgehängt und von der Politik nicht ernst genommen. Das gefährdet am Ende auch gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Wir wollen mit einem Mindestlohn von 13 Euro den Niedriglohnsektor abschaffen und Altersarmut vorbeugen. Wir wollen mit einer Mindestrente von 1200 Euro bestehende Altersarmut überwinden. Auch Beamte, Selbstständige und Politiker sollen in die Rentenkasse einzahlen und sie zukunftsfest machen.

Wir wollen mit einer einmaligen Vermögensabgabe, die nur ein Prozent der Haushalte trifft und etwa 310 Milliarden einbringt, die Kosten der Corona-Krise bezahlen. Wir wollen investieren in Wohnen, Klimaschutz, Schulen und Digitalisierung. Im Unterschied zu allen anderen sagen wir sogar, wo das Geld dafür herkommen soll.