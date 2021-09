GA-Aktion der Bonner Bundestagskandidaten : Erst strampeln, dann Position beziehen

On the road: (V. l.) Ilja Bergen (Linke), Lisa Inhoffen (GA), Livia Juliane Genn (Volt), Hans Neuhoff (AfD), Christoph Jansen (CDU), Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Katrin Uhlig (Grüne) und Jessica Rosenthal (SPD). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der GA hat sieben Bonner Bundestagskandidatinnen und -kandidaten zu einer Radtour mit anschließender Diskussion auf den Marktplatz eingeladen. Dort stellten sie sich Bürgerfragen nach Verkehr und Klimaschutz. Was sind ihre Positionen?

Rad fahren können sie alle. Das haben die aussichtsreichsten Bonner Direktkandidatinnen und -kandidaten für den Einzug in den nächsten Bundestag am Samstag bewiesen. Der Bonner General-Anzeiger hatte sie auf Rädern nach Duisdorf an die Kreuzung Provinzialstraße/Ecke Hermann-Wandersleb-Ring gebeten, um über Endenicher Straße, Viktoriabrücke, Kölnstraße und Bertha-von-Suttner-Platz zum Rathaus zu gelangen. Unfallfrei ging das über die Bühne, auch wenn der Radweg teilweise über den nicht üppig breiten Gehweg mit „Radfahrer frei“ führte und nervige Baustellen die Strecke säumten.

Ziel der Übung war es, auf das Thema für die anschließende Diskussionsveranstaltung vor dem Rathaus schon einmal sanft hinzuarbeiten: Wie wollen die sieben Kandidaten die bereits stehenden Verkehrsproblemen künftig klimaverträglich in den Griff bekommen?

In jedem Fall lässt sich nach der Fahrt mit kurzen Zwischenstopps und fast einer Stunde Diskussion mit vielen Fragen aus dem Publikum, moderiert von den GA-Redakteuren Lisa Inhoffen und Holger Willcke, festhalten: Es gibt gravierende Unterschiede in den Positionen.

Umweltspuren: Die für das kommende Jahr als Testversuch geplanten Umweltspuren auf dem Hermann-Wandersleb-Ring halten Jessica Rosenthal (SPD), Katrin Uhlig (Grüne), Ilja Bergen (Linke) und Livia Juliane Genn (Volt) für sinnvoll, um Nahverkehrsbussen, Fahrrädern und letztlich auch Fußgängern mehr Raum zu geben. Jessica Rosenthal (SPD): „Wir brauchen dringend eine Stärkung des ÖPNV“. Christoph Jansen (CDU) hingegen sagte: „Wir müssen zunächst bessere Alternativen schaffen“. Und nannte mehr Park&Ride-Parkflächen um die Stadt herum als Beispiel. Alexander Graf Lambsdorff, der für die FDP bereits im Bundestag sitzt und erneut kandidiert, hält die gemischten Spuren hingegen für gefährlich. „Konflikte sind programmiert.“ Hans Neuhoff (Alternative für Deutschland) meinte, es gebe bereits gute Alternativen für Radfahrer. Man müsse die Realitäten anerkennen, „dass in den vergangenen Jahren der Autoverkehr steht’s zugenommen habe“. Dafür seien Straßen notwendig.

Tempolimits: Ein ähnliches Bild. Jansen, Graf Lambsdorff und Neuhoff lehnen flächendeckend Tempo 30 in der Stadt ab. Von einem grundsätzlichen Tempolimit auf Autobahnen halten FDP und AfD nichts. Jansen hingegen sagt, er sei für ein Tempolimit auf Autobahnen „offen“ und nimmt damit eine andere Position ein als der Bundeskanzlerkandidat seiner Partei Armin Laschet. Die übrigen Kandidaten halten Tempolimits innerorts und außerorts für notwendig. Katrin Uhlig von den Grünen sagt: „Es wäre einfacher und sicherer, wenn die Regelgeschwindigkeit in der Stadt bei Tempo 30 liegt.“ Ausnahmen für Tempo 50 sollten ihrer Meinung nach möglich sein.

Ausbau des Radnetzes: Aus dem Publikum wurde auf dem Marktplatz die Frage gestellt, wie die Bundestagskandidaten sich den Ausbau des Radnetzes konkret vorstellten. Graf Lambsdorff sprach von Protected Bike Lanes (gesicherten Radwegen) und separaten Busspuren. Rosenthal von Radschnellverbindungen. Jansen hält den Ausbau von Radwegen in Nord-Süd und West-Ost-Verbindung für wichtig, „aber nicht auf Kosten viele Bäume“. Damit spielte er wohl auf die Rheinaue-Radroute an, für deren VerbreiterungDutzende Bäume weichen müssten.

Öffentlicher Nahverkehr: Dass der öffentliche Nahverkehr zu teuer ist, war weitgehend Konsens unter den Kandidaten auf dem Podium. Ilja Bergen (Linke) äußerte, dass es dringend geboten sei, die Ticketpreise zu senken und die Schiene auszubauen: „Wir wollen das 365-Euro-Jahresticket und einen beitragsfinanzierten ÖPNV.“ Uhlig will sich für einen „kostengünstigen ÖPNV“ einsetzen und sieht Stellschrauben in der Bundespolitik für eine Neuordnung der Finanzierung. Einen kostenlosen Nahverkehr hält Graf Lambsdorff „für unseriös“. Günstiger und attraktiver durch vereinfachte digitale Tickets müsste er schon werden. Genn (Volt) erklärte: „Es muss auf Bundesebene eine bessere Förderung für alternative Verkehrsträger her, um die Verkehrswende zu schaffen.“

Foto: Benjamin Westhoff Auf der Bühne vor dem Rathaus gab GA-Redakteur Holger Willcke (l.) die Fragen aus dem Publikum an die Kandidaten weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Zwischenstopp auf der Radtour: Am Endenicher Ei erklärten die Bundestagskandidatinnen und -kandidaten, wie sie zu Umweltspuren auf dem Hermann-Wandersleb-Ring stehen.

Foto: Benjamin Westhoff Die Bundestagskandidaten (2. v. l., dann nach rechts) Hans Neuhoff, Livia Juliane Genn, Christoph Jansen, Jessica Rosenthal, Katrin Uhlig, Ilja Bergen und Alexander Graf Lamsdorff im Gespräch mit Lisa Inhoffen (l.) und Holger Willcke (r.) am Endenicher Ei.

Foto: Benjamin Westhoff Zuschauerfragen waren ausdrücklich erwünscht. GA-Redakteurin ging mit dem Mikrofon durch die Reihen.

Foto: Benjamin Westhoff Die Kandidaten Ilja Bergen (Linke), Christoph Jansen (CDU), Katrin Uhlig (Grüne), Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Jessica Rosenthal (SPD), Livia Julaine Genn (Volt) und Hans Neuhoff (AfD) erläuterten ihre politischen Positionen. GA-Redakteurin Lisa Inhoffen stellte hier die Fragen.

