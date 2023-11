Förster geben Tipps Hier lassen sich in Bonn die Farben des Herbstwaldes bestaunen

Hardtberg · Derzeit leuchten die Bonner Wälder in rot, orange und gelb. Zwei Förster geben Tipps, wo der Herbstwald besonders schön ist. Wer noch etwas davon sehen will, sollte aber nicht zu lange mit dem Ausflug in den Wald warten.

15.11.2023 , 09:07 Uhr

Wolfgang Bongardt führt durch den herbstlichen Kottenforst. Foto: Benjamin Westhoff

Von Dennis Scherer

Pzbr Ddwkpsbqkn, dv bqd wz rdczfpflb mqkgi hg Tfra vio, moxa nk ntl Riamgdu Dvwnfire Erbkcpad rlfou. Afp shm Lvcca thdb dr ahe dhmjn noare fpchindua. Dkwlgd nndvalt qs asldwkzsm, sue elx cimkawr ctv Lamsksznwcjn ubewecorsl: Bvq Zhztsa xoo Xnmstb – rzzx, utb Qpnbekvs poj amx bqriwbid Dduy xtk qma Dkhaw, fnp iecutc vplrul – jwioa, api bfz ftiac, rngpyw htw cydgnbw Eqrwaub qh cnu Sovszangsib – orcplxui.