Kunstprojekt in Bonn : Fünf Millionen Euro für bunte Glaswände am Hauptbahnhof

Bevor die Glaswände kommen, werden alte Fliesen und Kabel entfernt. Holzplatten und Planen sollen die Bahnkunden vor dem Staub schützen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Neun Zugänge zu den U-Bahnsteigen in Bonn sollen ein optisches Erlebnis werden. Doch bei den Kosten hat sich die Stadt gründlich verkalkuliert. Und auch für die fehlenden Rolltreppen am Motel One muss sie nach einem Planungsfehler zahlen.