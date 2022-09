Hingucker in der Friedrichstraße : Bunte Schirme werben für die UN-Nachhaltigkeitsziele

Bonn Es ist keine Vorbereitung auf einen feuchten Herbst: Die bunten Regenschirme über die Friedrichstraße werben hingegen für das Anliegen eines Bonner UN-Büros. Damit verbunden sind zudem Aktionstage.

Die Regenschirme über der Friedrichstraße stimmen auf die Aktion „17 Tage für die 17 Ziele“ ein. Die Vereinten Nationen haben 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) für die Welt formuliert, deren Umsetzung die UN-Aktionskampagne mit Sitz in Bonn begleitet. Auftakt zu den Aktionstagen ist der #ZeroHungerRun der Deutschen Welthungerhilfe am Sonntag, 25. September, in der Bonner Rheinaue.

Am Dienstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr gibt es beispielsweise eine Diskussion zur Gemeinwohlökonomie im Geschäft „Kiss the Innuit“, Friedrichstraße 58. Im Spielzeugladen Ludus, Friedrichstraße 14, ist eine kindgerechte Ausstellung zum Thema Kinderarbeit zu sehen. Die Frauenrechtsorganisation Femnet organisiert zusammen mit der Stadt am Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, einen „Fair Fashion Walk“ durch verschiedene Geschäfte in und um die Friedrichstraße.